2020-08-04T14:48:18+03:00
Общество

Названа дата открытия ресторанов в Воркуте и Усинске

Также начнут работать торговые залы с непродовольственными товарами
Анна ИВАНОВА
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Фото: "Roll-cafe" - ВоркутаФото: "Roll-cafe" - Воркута
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Уже завтра, 5 августа, на территориях Воркуты и Усинска начнут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, закусочные, а также бары и летние веранды, расположенные близ летних кафе, сообщил на своей страничке в ВК мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Также начнут функционировать иные предприятия общественного питания при проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Однако деятельность ваше указанных заведений будет ограничена с 1.00 часа до 8.00 часов.

Также с 5 августа на территории муниципального образования городского округа «Воркута» возобновится продажа непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала, также, при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Помимо этого, с указанного периода на территориях Воркуты и Усинска разрешат оказывать образовательных услуг по подготовке водителей транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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