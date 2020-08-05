30 жительниц Коми получают пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу в армии по призыву

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:34:50+03:00

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37 семей в республике получат социальную поддержку. В связи с проведением осенней призывной кампании в ряды вооруженных сил России в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили о мерах социальной поддержки.

В минтруде Коми сообщили, если супруга у призванного в армию молодого человека ожидает ребенка и срок ее беременности составляет не менее 180 дней, то она имеет право на получение единовременного пособия. Размер в нашей республике составляет 28 тысяч 511 рублей плюс районный коэффициент. За первую половину 2020 года в Коми такое пособие получили 7 женщин.

Для семей военнослужащих-срочников, у которых уже родились дети, законодательством также предусмотрена поддержка в виде ежемесячного пособия на ребенка.

Если у отца, служащего в армии по призыву, несколько детей, то такое пособие полагается на каждого ребенка. Размер этой меры соцподдержки в Коми составляет 12 тыс. 219 рублей, на эту сумму начисляется также районный коэффициент.

На 1 июля текущего года пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу в армии по призыву, получают 30 жительниц нашей республики.

Для назначения единовременного пособия гражданам нужно обращаться по месту жительства в центр социальной защиты населения или МФЦ «Мои документы».

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Подать заявление на получение поддержки можно будет с 15 июля(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU