В Сыктывкаре малыш ползал по подоконнику многоэтажки - прохожие вызвали спасателей

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:44:43+03:00

Спасатели оперативно прибыли на место, но ничего подозрительного не обнаружили

Изменить размер текста: A A

Вызов о малолетнем ребенке, который вылезает из окна второго этажа дома по улице Морозова, поступил 4 августа в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд. Спасатели незамедлительно выехали на место.

Комиинформ сообщает, что история закончилась хорошо: никакого малыша в окне не было. Скорее всего, взрослые наконец-то заметили прыткого ребенка, увели его подальше от опасного окна.

- Не оставляйте малолетних детей надолго одних без должного присмотра. Малыши из-за своей любознательности прямо тянутся к окнам, которые в жаркую погоду часто отворяют или закрывают москитной сеткой, а они вдвойне опасны, поскольку дети держатся за нее как за надежную опору, - рекомендует МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте избили беременную женщину с ребенком

Женщина защищалась, как могла. Ее госпитализировали (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU