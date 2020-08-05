В Сыктывкаре малыш ползал по подоконнику многоэтажки - прохожие вызвали спасателей
Вызов о малолетнем ребенке, который вылезает из окна второго этажа дома по улице Морозова, поступил 4 августа в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд. Спасатели незамедлительно выехали на место.
Комиинформ сообщает, что история закончилась хорошо: никакого малыша в окне не было. Скорее всего, взрослые наконец-то заметили прыткого ребенка, увели его подальше от опасного окна.
- Не оставляйте малолетних детей надолго одних без должного присмотра. Малыши из-за своей любознательности прямо тянутся к окнам, которые в жаркую погоду часто отворяют или закрывают москитной сеткой, а они вдвойне опасны, поскольку дети держатся за нее как за надежную опору, - рекомендует МВД по Республике Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ухте избили беременную женщину с ребенком
Женщина защищалась, как могла. Ее госпитализировали (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU