2020-08-05T13:44:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре малыш ползал по подоконнику многоэтажки - прохожие вызвали спасателей

Спасатели оперативно прибыли на место, но ничего подозрительного не обнаружили
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вызов о малолетнем ребенке, который вылезает из окна второго этажа дома по улице Морозова, поступил 4 августа в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд. Спасатели незамедлительно выехали на место.

Комиинформ сообщает, что история закончилась хорошо: никакого малыша в окне не было. Скорее всего, взрослые наконец-то заметили прыткого ребенка, увели его подальше от опасного окна.

- Не оставляйте малолетних детей надолго одних без должного присмотра. Малыши из-за своей любознательности прямо тянутся к окнам, которые в жаркую погоду часто отворяют или закрывают москитной сеткой, а они вдвойне опасны, поскольку дети держатся за нее как за надежную опору, - рекомендует МВД по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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