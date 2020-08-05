2020-08-05T16:28:16+03:00
Общество

В Коми появятся новые модельные библиотеки

Библиотеки Воркуты и Ухты стали победителями конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек
Анна ИВАНОВА
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Фото: медиацентр Министерства культуры, туризма архивного дела Республики КомиФото: медиацентр Министерства культуры, туризма архивного дела Республики Коми
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Средства будут выделены из федерального бюджета. Конкурс прошел в рамках реализации национального проекта «Культура». В 2020 году было подано 542 заявки на участие от 82 субъектов России. По итогу эксперты отобрали 110 библиотек.

Среди победителей «Централизованная библиотечная система» Воркуты, которая получит 10 млн рублей ( Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина) и «Центральная библиотека» Ухты (детская библиотека-филиал № 14) — ей выделят 5 млн рублей. По задумке в 2021 году они станут современными интеллектуальными и образовательными центрами. Также еще четыре модельные библиотеки откроются на базе возводимых социокультурных центров в селе Усть-Ухте, поселке Чиньяворыке, деревнях Горьковской и Карпушевке.

Справка

В Коми модельные библиотеки создаются с 2019 года. В 2020 году субсидию в размере 5 млн рублей из федерального бюджета на создание модельной библиотеки получила «Централизованная библиотечная система» Воркуты (библиотека-филиал № 13 поселка Воргашор). Всего в период 2019-2020 год в регионе создано 12 модельных библиотек в 11 муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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