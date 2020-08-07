В Коми осужденные обсудили творчество Достоевского

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

В Емве обсудили творчество Федора Достоевского. В рамках Всероссийской акции «Твои друзья – книги» в колонии состоялся литературный час. Главным идейным вдохновителем события стал библиотекарь исправительного учреждения.

По словам начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными КП-51 Василия Урбановского, мероприятие проводилось в целях полезной занятости, повышения значимости духовно-нравственных ценностей, расширения кругозора и развития грамотной речи осужденных.

Напомним, что в 2021 году в России будет отметят 200-летие классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского.К празднованию знаменательной даты и в рамках Всероссийской акции ФСИН России «Твои друзья – книги» в библиотеке КП-51 в Емве для осужденных состоялся литературный час, посвященный творчеству выдающегося романиста.

Библиотекарь колонии выступил с лекцией о биографии Достоевского, начиная с его рождения, юности, и до самых таких выдающихся художественных произведениях писателя, как «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и других.

Литературная встреча завершилась групповым просмотром фильма «Воскресение души», посвященный 120-летию одноименного романа Льва Нколаевича Толстого.

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