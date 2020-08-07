В Сыктывкаре временно ограничат движение автобусов

Фото: minzdrav.rkomi.ru

Сегодня Сыктывкаре, с 09:00 до 24:00 часов, изменится движение автобусов номер 7, 44 и 55. Это связано с ремонтом ОАО «Сыктывкарский водоканал» сетей водоснабжения по улице Пушкина в районе дома № 128.

Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар» предупреждает, на указанный период времени изменится схема курсирования автобусов:

-Движение транспорта по маршруту №7

Будет осуществляться в объезд по следующей схеме: в прямом направлении: ул.Морозова – Автовокзал – далее по маршруту; в обратном направлении: Автовокзал – ул.Морозова – далее по маршруту.

-Движение транспорта по маршруту №44

Будет осуществляться в объезд по следующей схеме: в прямом направлении: Автовокзал – ул.Сысольское шоссе – далее по маршруту; в обратном направлении: Сысольское шоссе – Автовокзал – далее по маршруту.

-Движение транспорта по маршруту №55

Будет осуществляться в объезд по следующей схеме: в прямом направлении: ул.Маркова – ул.Станционная – ул.Морозова – Сысольское шоссе – Пушкинский проезд – ул.Пушкина – далее по маршруту; в обратном направлении: ул.Пушкина - Пушкинский проезд – Сысольское шоссе – ул.Морозова – ул. Станционная – ул.Маркова – далее по маршруту.

Ремонт сетей по ул. Пушкина продлится до 14 августа включительно, полное перекрытие – только 7 августа.

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