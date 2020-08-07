В Коми проконтролировали изъятие земельного участка

Фото:Управление ФССП России по Республике Коми

Деревянный многоквартирный дом в Рабочем переулке г. Сыктывкара официально признан аварийным и подлежащим сносу. Теперь муниципальная власть требует у собственников квартир снести здание самостоятельно, в противном случае участок изымут для муниципальных нужд.

Так, для владельцев приватизированной квартиры изъятие путем выкупа – наиболее подходящий вариант.

Для исполнения решения суда об изъятии земельного участка жильцам давался месяц. По истечению времени было возбуждено исполнительное производство, которое подразумевает спектр мер принудительного исполнения. На настоящий момент, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а наложенные на должника ограничения отменены.

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