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Народный театр Ухты выступит на Всероссийском фестивале

Он вошел в список финалистов
Дарья ЮдинаДарьяЮдина
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Фото из группы Народного Драматического театра МАУ«ГДК» МОГО«Ухта»

Фото из группы Народного Драматического театра МАУ«ГДК» МОГО«Ухта»

Народный драмтеатр Ухты представит Коми на Всероссийском фестивале. Об этом пишет пресс-служба регионального минкультуры.

Подвели итоги Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. По итогам отборочных этапов Народный драматический театр Ухты стал дипломантом I степени. В связи с эпидемиологической ситуацией творческие коллективы соревновались дистанционно. Они публиковали видеоматериалы на специальном YouTube-канале фестиваля. В этом году конкурс проходил в номинации «Культура – это мы!». На победу претендовали 255 работ от любительских театров, хореографических, цирковых коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей, духовых оркестров со всей России. От республики поступило 13 заявок из Инты, Сосногорска, Печоры, Сыктывкара, Вуктыла, Ухты, а также Княжпогосткого, Корткеросского, Усть-Куломского и Сысольского районов. Жюри определило 20 коллективов-лауреатов. Они получат гранты национального проекта «Культура». Народный драматический театр Ухты со спектаклем «Мы куда-то идём, но не знаем куда» вошел в список 40 коллективов-финалистов, Они получат дипломы I степени и их вместе с лауреатами пригласят на гала-концерт в Москве. — Это высшая награда за всю историю нашего театра. Спектакль особенный, потому что в нем задействован весь коллектив. Премьера состоялась в прошлом сезоне, спектакль очень полюбили в Ухте. Мы хотим поехать в Москву, чтобы в столице узнали о нашем театре, – поделилась впечатлениями от победы режиссер народного драматического театра Ухты Вера Гой.

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Константин Кривушев – уроженец Удорского района (подробности)