В Сыктывкаре начато обустройство тротуара к школе в Орбите

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В столице Коми началось обустройство дороги к школе на 1200 мест в Орбите

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В данный момент на месте проводятся земляные работы. Новый тротуар будет расположен от дороги на расстоянии порядка девяти метров и в дальнейшем присоединится к уже существующему тротуару по ул. Петрозаводской.

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Тротуар, протяженность которого составила до 170 метров, закончится дополнительным пешеходным переходом на ул.Громова. Чтобы сохранить газон невредимым, предусмотрено асфальтирование «отбивки» между зеленой зоной и улично-дорожной сетью.

Завершить работу планируют до первого сентября этого года.

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