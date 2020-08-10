На озеленение территории у церкви в сыктывкарском Кируле потратят почти 2 млн рублей

Фото администрации столицы Коми

В Сыктывкаре пространство у церкви Вознесения Господня в местечке Кируль озеленят почти на 2 млн рублей. С соответствующей закупкой на днях вышло Управление ЖКХ столицы Коми.

Дело в том, что сейчас у церкви проходят работы по благоустройству мемориала борцам за советскую власть. Долгие годы памятник культуры разрушался под спудом лет, но чиновники наконец-то нашли деньги на реконструкцию, которая стартовала в июне. Всего на благоустройство выделили 11 млн рублей.

В рамках работ предполагается озеленение, на которое готовы выделить 1 млн 996 тысяч рублей. До 5 октября должны посадить 33 дерева и кустарника. Среди них ели, горные сосны и кустарники лимонно-белой гортензии.

Отметим также, что в этом годы должны озеленить парк в местечке Строитель на 3 млн рублей, а сквер у центрального бассейна на 7 млн рублей.

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Вообще-то мы работаем над этим, ответили им (подробности).