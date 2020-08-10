В Сыктывкаре исчез «Памятник гопнику»

"Памятника гопнику" больше нет. Источник: vk.com

В Сыктывкаре спилили «Памятник гопнику». Об этом сообщает «Мой Сыктывкар».

Несколько лет назад горожане сделали из обычных тепловых труб оригинальный арт-объект. Трубы разукрасили под типичные «адидасовские» штаны гопника. В народе неофициальную достопримечательность назвали «Памятник гопнику».

Сейчас синих труб нет, их спилили. Сыктывкарец прислал фотоподтверждение: там, где раньше был «памятник», теперь пустота.

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