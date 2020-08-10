В Коми жители доверились липовым банкирам и потеряли деньги

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Жертвами злоумышленников стали четыре жителя Коми. Пенсионерке позвонили с московского номера телефона и стали рассказывать о попытке снять с ее счета деньги. Женщина доверилась аферистам и не проверила информацию в банке. Звонившие выманили сведения о реквизитах ее банковской карты, затем перевели на неустановленный счет почти 70 тысяч рублей.

Таким же способом аферисты поступили также тремя жителями Инты, Усинска и Сосногорского района. Всего за несколько дней неизвестным удалось поживиться на сумму 220 500 рублей.

Как выяснилось, все потерпевшие были осведомлены о существовании мошенников, однако при личном общении с ними впали в ступор и начали следовать команде, дабы сохранить свои сбережения.

Возбуждены уголовные дела, проводятся проверки.

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