В Сыктывкаре подвели итоги массовых проверок

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару

7 августа, 13 дополнительных экипажей ДПС проверяли состояние водителей и их автомобилей. Представители массовых проверок обращали пристальное внимание на выявление грубых нарушений ПДД РФ.

За время массовых проверок, из 360 транспортных средств выявлено 69 нарушений Правил дорожного движения. При отсутствии признаков опьянения и других правонарушений водители продолжали движение.

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару

В начале проверок автоинспекторами была остановлена автомобиль "Шевроле Ланос", водитель которой находился в алкогольном опьянении. Позже его доставили в наркологический диспансер, чтобы взять анализ крови на установления в ней наркотических и алкогольных веществ.

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару

Всего за пятничный вечер было задержано 37 водителей, 4 из которых управляли транспортным средством в состоянии опьянения, и которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 3 водителя не имели права управления транспортным средством, 11 автомобилистов проигнорировали требование пристегнуться ремнем безопасности, а 19 не застраховали свои транспортные средства.

Госавтоинспекция обращается к сыктывкарцам и гостям столицы с просьбой не оставлять без внимания факты управления транспортным средством в состоянии опьянения и совершение других нарушений ПДД РФ.

О каждом замеченном правонарушении необходимо сообщать в дежурную часть ГИБДД г. Сыктывкара по телефону: 28-18-00 или в УМВД России по г.Сыктывкару по телефону: 02.

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару

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