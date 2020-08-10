В Корткеросском районе обсудили вопросы безопасности при чрезвычайных ситуациях

Фото: "Архив КП"

7 августа участники ученого сбора обсудили вопросы обеспечения жизнедеятельности населения при ЧС и приняли участие в практических занятиях. Открыл традиционную встречу временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми, председатель КЧС и ОПБ РК Владимир Уйба.

Фото: "Архив КП"

По словам Владимира Викторовича, крайне важен период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он наиболее затяжной, затратный с точки зрения вовлечения дополнительных ресурсов по проведению подсчетов ущерба.

Приоритетными темами выступлений стали организация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования, организация планирования эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей в Республике Коми на 2020 год. Докладчики также ответили на актуальные вопросы, касающиеся безопасности жителей республики.

Фото: "Архив КП"

В селе Важкурья прошли и практические занятия. Специалисты ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и ГАУ «СПАС – КОМИ» продемонстрировали свое спасательные и пожарно-техническое вооружение, а также рассказали об организации пожаротушения и провели показ средств оповещения.

Участники сборов примерили на себя роль пожарных и попробовали разные виды огнетушителей. По итогам добровольцы получили сертификаты.

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