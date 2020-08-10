Охота за качеством: сколько рыбы и морепродуктов в Коми признали небезопасными

Фото: "Архив КП"

По итогам шести месяцев 2020 года при осуществлении постоянного надзора за качеством и безопасностью рыбы и морепродуктов Управление провело проверки на более 50 объектах, осуществляющих оборот рыбы и рыбных продуктов. Эксперты выявили нарушения технических регламентов, санитарно-эпидемиологических правил на 8 объектах.

За шестимесячный период проверок по санитарно-химическим показателям безопасности в общей сложности исследовали 16 проб рыбы и рыбной продукции, по физико-химическим (5) и паразитологическим показателям (5). На содержание радионуклидов было взято 2 пробы.

Также по микробиологическим показателям было исследовано 17 проб рыбной продукции, две их которых не соответствовали установленным требованиям продукции отечественного производства.

В общей сложности было вынесено 11 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 820 тысяч рублей и изъято из обращения 15 партий рыбной продукции объёмом 53 килограмма.

Напомним, обеспечение безопасности пищевых продуктов является важным моментов при соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях, осуществляющих производство и реализацию пищевой продукции. Все исследованные пробы соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза.

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