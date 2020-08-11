Дороги в Сыктывкаре отремонтируют по решению суда

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

Также работы по благоустройству пройдут у проезда к земельным участкам на улицах Земляничная, Ягодная, Цветочная, Рябиновая. Все потому, что в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми, в один день окончены фактическим исполнением два исполнительных производства.

Чтобы добиться исполнения решения суда, судебные приставы использовали весь комплекс мер побуждения и принуждения, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Итогом исполнения стали акты обследований улично-дорожной сети, которые в настоящий момент подписаны сотрудниками прокуратуры, госавтоинспекторами, дорожниками, в которых зафиксировано соответствие участков дорог требованиям ГОСТа.

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