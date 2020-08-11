Нетрезвая сыктыкарка оскорбила и напала на полицейских

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В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, ее обвинили в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия.

В мае 2019 года следователь следственного управления УМВД России по Сыктывкару и оперативный уполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару прибыли в Дырнос, чтобы провести осмотр места незаконной вырубке деревьев.

В ходе следственных действий женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии свидетелей высказала в адрес сотрудников полиции оскорбительные выражения, а также ударила одного из них по ноге. Позже у представителя власти на месте удара появился огромный кровоподтек.

В итоге женщина вину признала вину. В настоящее время следователем собраны доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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