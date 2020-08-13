В Красноярском крае с помощью полицейских из Коми задержали девушек, возивших наркотики

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю при взаимодействии с ГУНК МВД России и УНК МВД по Республике Коми задержали двух 23-летних девушек. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В машине фигуранток нашли пять свертков с синтетическими наркотиками. В квартире одной из девушек правоохранители отыскали больше двух килограммов наркотиков того же вида. Предварительно установлено, что запрещённые вещества подозреваемые приобретали в виртуальном интернет-магазине, действующем на территории Красноярского края.

Следователи возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование продолжается.

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