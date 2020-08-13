В Коми с начала года в реки выпустили 1,6 млн мальков

Фото из группы республиканского минсельхоза "ВКонтакте"

В этом году в водоёмы Коми выпустили порядка 1,6 миллиона молоди сига и хариуса европейского. Об этом пишет пресс-служба регионального минсельхоза.

Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод» выпустил молодь сига в реки Илыч, Вычегду и Мезень: 356 тысяч, 300 тысяч и 299,7 тысячи мальков, соответственно. Также в Илыч запустили 29,5 тысячи молоди хариуса европейского.

ООО «РК «Биоресурс» запустил молодь сига в Усу и Илыч: 582,6 тысячи и 28,5 тысячи мальков соответственно.

Кроме того, ООО «РК «Биоресурс» выпустил 877 тысяч штук молоди сига в Суслу на приграничной с Республикой Коми территории.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева, работы по зарыблению рек региона продолжат. Так, ООО «РК «Биоресурс» в сентябре запланирован выпуск 3,5 тысячи мальков сига в Илыч.

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