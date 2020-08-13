Спортивный праздник "Велоночь" перенесут на следующий год

Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ночные заезды на велосипедах традиционно проходят в Сыктывкаре 12 июня. Однако в этом году из-за соответствующих ограничений спортивное событие в столице сначала решили перенести, а теперь организаторы - информагентство "БНК" сообщили об отмене "Велоночи" в этом году.

Однако организаторы обещают собрать всех вместе в 2021 году и провести заезд с еще большим размахом.

Седьмая по счету «Велоночь» в 2019 году собрала более 3800 велосипедистов в столице республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стал известен маршрут "Велоночи-2019"

Где в этом году поедут велосипедисты(подробности)