В Коми с начало года было направлено почти триста миллионов рублей на детские пособия

Фото: Минтруд Коми

С начала 2020 года на предоставление детских пособий из республиканского бюджета было направлено более 284 миллионов рублей. Получить пособие могли семьи, которых признали малоимущими. По данным на 1 августа, указанной мерой социальной поддержки пользовались около 16 тысяч семей, а ежемесячное пособие выплачивалось почти на 31 тысячу детей.

Размеры пособия могут меняться с учетом возраста ребенка и категории получателей и составляют от 1000 рублей до 2200 рублей. На эти суммы начисляется районный коэффициент.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми напомнили, что данная мера соцподдержки обеспечивается исключительно за счет бюджета республики. В этом году на нее направят более 538 млн рублей.

Мера социальной поддержки остается одной из наиболее востребованных и актуальных для семей с детьми. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, в МФЦ, а также можно подать заявление через портал Госуслуг.

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