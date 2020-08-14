Открытие скейт-площадки в Кировском парке переносится

Скейт-парк в Сыктывкаре появится позже заявленного срока Фото: Евгения ГУСЕВА

Оборудование скейт-площадки в Кировском парке переносится. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.

Мэрия Сыктывкара вынуждена в одностороннем порядке расторгнуть договор на изготовление оборудования. Подрядчик на 14 дней затянул сроки поставки, а также не предоставил сертификаты соответствия, которые гарантировали бы безопасную эксплуатацию комплекса.

После расторжения муниципального контракта повторно объявить электронный аукцион возможно не ранее, чем через 30 дней. Таким образом, новый аукцион объявят в сентябре. Исполнить контракт нужно будет до конца года.

Закон о закупках обязывает нас заключать контракт с тем юрлицом, который предложит наименьшую цену. Опыт показывает, что такие подрядчики не всегда могут обеспечить выполнения взятых обязательств в те сроки и по тем правилам, которые мы прописываем в контракте. Тем не менее, мы объявим новый аукцион и оборудуем обещанную горожанам скейт-площадку, отметил начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

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