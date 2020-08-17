В Коми нетрезвый водитель отправится в колонию строгого режима

Фото:zen.yandex.ru

Прокуратура Республики Коми сообщила, что 27-летнего жителя, ранее неоднократно судимого, признали виновным в совершении двух преступлений, в частности в управлении автомобилем в состоянии опьянения. За первое вождение в нетрезвом виде молодой человек получил административное наказание.

Суд установил, что 4 и 12 октября прошлого года местный житель, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, с нарушением правил дорожного движения ездил на своем автомобиле по улицам города, после чего был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. Освидетельствование во всех случаях показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину житель признал.

Теперь, по решению суда, его ждет лишение свободы в исправительной колонии строгого режима на один год и четыре месяца. Также молодого человека лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре подвели итоги массовых проверок

Августовские рейды прошли в рамках операции "Нетрезвый водитель"(подробности)