Липовый полицейский обобрал жительницу Сыктывдинского района, пригласив на спецоперацию по поимке мошенников

Фото:"АРХИВ КП"

34-летней жительнице Сыктывдинского района позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Злоумышленник рассказал, что сейчас аферисты похищают деньги с банковских карт граждан. Чтобы поймать одного из таких «дельцов», якобы нужны добровольцы для участия в оперативном мероприятии,

Именно поэтому женщину попросили выступить в качестве приманки для виртуального афериста. Ничего не подозревая сыктывдинка согласилась помочь.

Мошенники стали давать ей инструкции, после выполнения которых она получит на свою карту зачисление 145 тысяч рублей в качестве кредита. После женщина должна была перевести эти деньги на два абонентских номера. Потерпевшая сделала это в ближайшем банкомате.

После чего с ее счета были списаны не только средства кредита, но и личные сбережения. Общая сумма ущерба составила 164 тысячи рублей. Больше на связь липовые полицейские не выходили. Девушка пошла в полицию,где узнала, что никакой специальной операции не проводилось, и что ей звонили аферисты.

Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает МВД по Республики Коми.

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