Правительство Коми поможет мэрии Воркуты переселить жителей Советского микрорайона

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты

В рамках третьего этапа переселения жителей поселков из малозаселенных домов ключи от нового жилья получили первые шесть семей микрорайона Советского. В общей сложности на переселение в 2020 году муниципалитет получил 35 миллионов рублей из средств регионального бюджета.

В администрации Воркуты также сообщили, что следующий на очереди поселок Комсомольский, заявку на расселение которого уже подали в правительство Республики Коми.

Переселение жителей микрорайона в городские квартиры уже началось. После расселения жителей Советского от коммуникаций будут отключены восемь жилых домов, которые признали аварийными. В четырех из них, ввиду расселения всех законно проживающих граждан, тепло-, водо- и энергоснабжение остановят уже в ближайшие дни.

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