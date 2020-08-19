В Ухте спортивная школа единоборств получила статус олимпийского резерва

Фото: www.laborunionreport.com

Спортивная школа единоборств имени мастера спорта международного класса российского боксера Эдуарда Захарова в Ухте получила статус школы олимпийского резерва, сообщили в пресс-службе Минспорта РК.

Такое решение приняли по итогам заседания комиссии Минспорта России по определению соответствия организаций, которые осуществляют спортивную подготовку, условием использования в своих наименованиях слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний.

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной рассказал, что данный статус накладывает и большую ответственность при подготовке спортсменов. Также министр выказал надежду, что в будущем в Ухтинской школе воспитают больше новых чемпионов».

Теперь в течение 30 дней спортивной школе необходимо внести соответствующие коррективы, а также предоставить подтверждающие документы.

Всего к рассмотрению было принято 156 заявок от физкультурно-спортивных учреждений из 36 субъектов Российский Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарцы осваивают сапсерфинг

Этому виду спорта всего 20 лет(подробности)