В Усть-Куломском районе вандалы разгромили кладбище

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Недавно появившаяся банда злоумышленников в Усть-Куломском районе ломает скамейки и бьет окна. Последней выходкой стал разгром местного погоста, на котором вандалы поломали кресты, опрокинули столы и скамейки,а также раскидали венки с могил.

Местные жители могут догадываться, кто причастен к разгрому, сообщает "Комиинформ".

Жители района возмущены произошедшим и призывают всех неравнодушных дежурить, чтобы не допустить вандализма впредь. Сейчас из 24 дружинников активно работают только 10.

Власти района осведомлены о ситуации,а в данном деле сейчас разбирается полиция.

Теперь восстанавливать могилу придется самим родственникам усопших, хотя в администрации района сообщили, что если жителям понадобится помощь, к работе подключатся специалисты.

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