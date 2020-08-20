В День республики в столице Коми заложат камень на месте будущего памятника Ивану Морозову

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В День республики, 22 августа, в Сыктывкаре произведут закладку первого камня на месте будущего памятника Ивану Павловичу Морозову. В торжественной церемонии примет участие врио главы Республики Коми.

"Уважение к региону, в котором работаешь, начинается с признания заслуг тех людей, кто заложил основу благосостояния республики. Фигура Ивана Павловича Морозова в этом отношении ключевая. Его умение жить заботами своих земляков и видеть перспективу развития родного края – это тот ориентир, на который нужно равняться", – отметил Владимир Уйба.

Закладной камень, базальт, доставили со Средне-Тиманского бокситового рудника, из Княжпогостского района. В скором времени будет объявлен конкурс на проект изготовления памятника.

Памятник Ивану Морозову как знак благодарности от его последователей и земляков, установят в Сыктывкаре, на улице Кирова. Выбранное место также символично – рядом с домом, где он жил, где его знают и помнят.

Монумент в полный рост должен появиться к 100-летию государственности Республики Коми в 2021 году. Его эскиз будет обсуждаться с жителями Коми.

СПРАВКА

С именем Ивана Морозова связана целая эпоха в истории Коми края. Его малая родина – Сысольский район, откуда 18-летним он ушел на фронт и куда вернулся с войны, Воркута, Инта, потом Сыктывкар. Прохождение фельдшерской практики, затем – 43 года на комсомольской, советской и партийной работе. С 1965 по 1986 годы Иван Павлович был первым секретарем Коми обкома КПСС. Избирался членом Центрального Комитета КПСС, депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов. Наследие Ивана Павловича – не только новые города, предприятия, дороги, линии электропередач и социальные объекты, которые и сегодня являются достоянием республики, но и сильная команда единомышленников. Именно при нем стал практиковаться открытый подбор кадров, стажировки молодых руководителей.

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