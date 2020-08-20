Фотопроект "Природа. Традиции. Люди" запустят к столетию Республики Коми

Фото: Роман Кагиров

Фотопроект «Природа. Традиции. Люди», посвященный столетию республики, открывает серию масштабных мероприятий. И никуда не надо ехать самим, ведь выставка будет колесить по всей России на протяжении нескольких месяцев. За это время она сможет открыть своим зрителям неповторимую красоту Севера, рассказать о вековых национальных традициях и самобытной культуре, а также об одном из семи чудес России – столбах выветривания Маньпупунер.

«Приехать в Коми – чтобы познать самого себя! Именно такой посыл мы закладывали в концепцию проекта. Коми хранит поистине уникальные природные объекты, по сей день трепетно сохраняет свои давние традиции и культуру родного края», - поделился министр культуры Коми, председатель Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

На выставке представят десять работ талантливых фотографов, сумевших запечатлеть ту самую изюминку земли Коми. Проект «Природа. Традиции. Люди» будет представлен на территории крупнейших аэропортов, железнодорожных вокзалов и выставочных площадках российских регионов.

Первая фотовыставка из цикла стартует 22 августа в Республике Саха в аэропорте «Якутск», в день празднования 99-летия государственности Республики Коми.

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