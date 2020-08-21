Звания почетного гражданина Сыктывкара удостоились три человека, один из них посмертно

Фото: rkomi.ru

20 августа на заседании Совета Сыктывкара депутаты приняли решение присвоить звания «Почетный гражданин города Сыктывкара» трем жителям столицы Коми.

Почетным гражданином Сыктывкара стала Нина Ивановна Медовкина – председатель Эжвинского совета ветеранов.

Фото из интернет источников

В Республику Коми она приехала вместе с мужем, который получил распределение после окончания вуза. Нина Ивановна окончила с отличием Воронежский государственный педагогический институт, поэтому вся педагогическая деятельность тесно связалась с Коми краем после переезда. Почетная гражданка работала учителем, затем заместителем директора по учебной работе,и, наконец, директором школы. В 2015 году возглавляла Эжвинский совет ветеранов. В 2017 году Нина Ивановна была награждена знаком «Почетный ветеран Республики Коми».

Звание «Почетного гражданина города Сыктывкара» присвоили Юрию Николаевичу Оботурову – ветерану физической культуры и спорта.

Фото из интернет источников

Юрий Николаевич родился в селе Объячево Прилузского района Коми АССР. Уже будучи студентом Сыктывкарского лесотехнического техникума принимал активное участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях техникума и города. Юрий Николаевич был чемпионом Сыктывкара по легкой атлетике, призером Коми АССР на средних дистанциях. Выступал за сборную в российских мероприятиях по туристическому многоборью, занимал призовые места. Имеет множество наград. Благодаря Юрию Николаевичу в республике начали проводить мероприятие «Лыжня зовет», а к 200-летию Сыктывкара Юрий Николаевич разработал и осуществил лыжный переход Вологда-Сыктывкар.

Звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» посмертно присвоено Владимиру Ивановичу Липатникову – ветерану труда, Заслуженному работнику народного хозяйства Республики Коми.

Фото из интернет источников

Владимир Иванович родился в Свердловской области, свою трудовую деятельность начал в 1970 году на Сыктывкарском ЛПК. Руководил работами промывного и отбельного цехов, а позже – запускал в работу гидролезно-дрожжевой завод по производству дрожжей для нужд агропромышленного комплекса города и республики. В 1978 году Владимир Иванович был выдвинут на партийную работу в Эжвинский райком КПСС, где продолжал руководить всей промышленностью района. В 1980 году ему доверили руководство только что сданной фабрикой нетканых материалов – крупнейшей в Европе по производству нетканого полотна для текстильщиков, дорожников, животноводов.

Помимо этого, Владимир Иванович занимался разработкой генпланов новых микрорайонов, подготовкой и обучением молодых и руководящих кадров. Имеет государственные награды. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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