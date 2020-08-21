Ведущий телеканала "Культура" займет должность президента в Коми

Фото:tvkultura.ru

Ведущий телеканала «Культура», а также автор программы «Моя любовь – Россия!» станет президентом Национальной галереи Коми, сообщил министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов на сегодняшней встрече со СМИ.

Француз порядка 30 лет живёт в России. В нашей Республике Коми он уже успел снять несколько видео о культуре Ижмы и Усть-Цильмы.

Сергей Емельянов рассказал, что с 1 сентября Пьер Броше станет президентом Национальной галереи Коми, а, значит, будет жить и работать в северной столице.

"Уверен, что это прорывной для нас шаг", - отметил министр.

Какие именно обязанности Пьер Броше будет выполнять в роли президента Нацгалереи, министр пока решил сохранить в тайне, сообщает БНК.

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