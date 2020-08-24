Судебные приставы Печоры передали взыскателю имущество должника

Фото предоставлено пресс-службой Управления ФССП России по Республике Коми

В отделении судебных приставов по Печоре было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя ущерба, причиненного преступлением, в размере 400 тысяч рублей.

Судебный пристав пожелала взыскать денежную плату должника, которую он получал в исправительной колонии, а также передала в специализированную организацию его машину Chevrolet Aveo, гараж и земельный участок под ним. Однако покупателя не нашли и после снижения цены.

После подписания акта приемо-передачи автомобиля, гаража и земли исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Исполнительный сбор составил 28 тысяч рублей.

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