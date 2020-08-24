За этот год в Коми с учета комиссии по делам несовершеннолетних сняли 168 детей

Фото: Администрация города Сыктывкара

В Сыктывкаре ведётся успешная профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, рассказал на прямой линии в Общественной приемной Главы Коми начальник управления опеки и попечительства администрации города Сергей Копытин.

Благодаря беседам индивидуально-профилактического характера 34 ребенка вернулись к родственникам, после того как родителей лишили родительских прав. Кроме того, за текущий год с учета комиссии по делам несовершеннолетних снято 168 детей.

Детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, трудоустраивают с 14-ти лет. Занятость подростков находится на постоянном контроле комиссии по делам несовершеннолетних как в летний период, так и на время каникул. На сегодня органами опеки и попечительства выдано более 400 разрешений на трудоустройство детей в свободное от учебного процесса время, сообщают представители Управления информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

Помимо этого, участники прямой линии высказали необходимость консультаций законных представителей детей по вопросам исполнения родительских обязанностей.

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