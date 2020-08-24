Сыктывкарка победила в конкурсе "Моя страна–моя Россия"

Фото: moyastrana.ru

Жительница Сыктвкара Юлия Лизунова стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Моя педагогическая инициатива»

Юлия Лизунова, учитель русского языка и литературы Республиканского центра образования, в финале конкурса представила проект интернет–площадки для госпитальных школ, сообщает пресс-служба Главы Коми.

На фото изображена Юлия Лизунова (Фото: moyastrana.ru)

В очном этапе свои инициативы представили 100 конкурсантов из 45 регионов России. Напомним, что единое виртуальное пространство позволяет учащимся, находящимся на длительном лечении, работать над совместными сетевыми проектами, обмениваться мнениями, опытом и информацией, делиться результатами своей деятельности. Инициатива реализуется с 2015 года, её используют в медицинских учреждениях России и за рубежом.

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