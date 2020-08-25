В Сыктывкаре арестовано 47 автомобилей должников

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

Судебные приставы арестовали в Сыктывкаре 47 автомобилей должников в ходе 5-дневного рейда, который проводили на дорогах совместно с госавтоинспекторами в утренние и вечерние часы пик.

Благодаря системе «Безопасный город» были выявлены в транспортном потоке и остановлены 128 автомобилей должников – физических и юридических лиц.

На 47 транспортных средств наложен арест, в основном без права пользования в дальнейшем. Так, житель Усть-Вымского района купил Hyundai Solaris накануне, но вскоре расстался с ним из-за долга по жилищно-коммунальным платежам, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

Однако должники могли погасить долг немедленно. Так, с помощью мобильного терминала с банковских карт прямо на месте списано 199 тысяч рублей в рамках 32 исполнительных производств.

По сигналу сотрудника ГИБДД к обочине прижимались и должники, которые уже расплатились со взыскателями, но не поставили в известность судебного пристава. Супружеская пара из Сыктывкара предъявила квитанции об оплате задолженности по налогам в размере 1 млн 300 тысяч рублей.

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