Чтобы снова сесть за руль, воркутинец выплатил казне четыре миллиона рублей

Четыре миллиона рублей вернулись в бюджет. Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми.

Директор воркутинского автотранспортного предприятия уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 4 млн рублей, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентом.

Уголовное дело в отношении него было прекращено за истечением срока давности, но это не освободило виновного от возмещения ущерба, причиненного государству.

Для исполнения решения суда судебные приставы ОСП по г. Воркуте и Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми приняли комплекс мер побуждения и принуждения: запретили должнику выезд из страны и регистрационные действия с недвижимостью и автотранспортом, обратили взыскание на заработную плату и счета в банке.

Задолженность уменьшалась регулярно, но медленно. Выплаты в бюджеты Российской Федерации и Республики Коми увеличились в несколько раз и участились после ограничения должника в пользовании специальным правом. Чтобы снова сесть за руль, воркутинец перечислил на депозитный счет службы оставшуюся часть долга за полгода.

Вся сумма ущерба, причиненного преступлением, направлена в бюджеты Российской Федерации и Республики Коми. Взыскание исполнительского сбора в размере 200 тыс. рублей выделено в отдельное исполнительное производство.

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