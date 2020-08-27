Судебные приставы Коми ответят на вопросы жителей республики

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1 сентября 2020 года с 14:30 до 16:30 главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин по телефону (8212) 28-74-54 ответит на вопросы жителей Коми, связанные со взысканием алиментов, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

– В публичной декларации целей и задач ФССП России одной из ключевых задач названо повышение эффективности исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов. Другими словами, исполнение родителями финансовых обязанностей перед детьми находится на постоянном контроле судебных приставов, – пояснил Дмитрий Кручинкин.

Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Республике Коми

Во время «прямой линии» граждане смогут получить консультацию по вопросам, касающихся порядка предъявления исполнительного листа, признания должников по алиментам безвестно отсутствующими и многим другим.

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