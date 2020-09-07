Прокуратура начала проверку в связи с гибелью подростка в ДТП в Печоре

Фото из архива "КП"
Печорская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту недавнего ДТП. Тогда погиб 14-летний мотоциклист, а 15-летний пассажир получил травмы. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
ДТП произошло около 19 часов 5 сентября на регулируемом перекрестке улиц Советская и Ленина в Печоре. Там столкнулись автомобиль «Mitsubishi» и мотоцикл «CELLON». 14-летний водитель мотоцикла, в момент аварии находящийся без шлема, скончался на месте происшествия. 15-летний пассажир мотоцикла получил множественные травмы.
В ходе проверки прокуратура проверит соблюдение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения и нормативном содержании участка автодороги. Также прокуратура даст оценку надлежащему исполнению обязанностей со стороны уполномоченных органов.
По факту ДТП местное отделение МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи уже допросили свидетелей и участников происшествия. Сейчас назначили медицинские и криминалистические экспертизы. Печорская межрайонная прокуратура взяла расследование на контроль.
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