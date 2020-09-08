В Воркуте ищут хозяина щенку, который приехал на поезде один

Фото со страницы Гульнары Орловой-Хаматнуровой

В Воркуте ищут хозяина для шестимесячного пса Белого.

- Друзья мои! Нужно найти ему семью! Пёс совершенно случайно оказался в Воркуте, приехал на поезде. Один. Поиски хозяина не увенчались успехом, - написала Гульнара Орлова-Хаматнурова.

Фото со страницы Гульнары Орловой-Хаматнуровой

Сейчас Белого приютила одна семья. Но долго воркутинцы держать пса не смогут, так как есть свои животные. У Белого есть паспорт и прививки. Он добрый и аккуратный, любит гулять. Порода - сибирская лайка.

Фото со страницы Гульнары Орловой-Хаматнуровой

Если хотите стать для Белого хозяином, звоните по телефону 89129556096 (Люба).

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