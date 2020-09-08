В Воркуте ищут хозяина щенку, который приехал на поезде один

Фото со страницы Гульнары Орловой-Хаматнуровой
В Воркуте ищут хозяина для шестимесячного пса Белого.
- Друзья мои! Нужно найти ему семью! Пёс совершенно случайно оказался в Воркуте, приехал на поезде. Один. Поиски хозяина не увенчались успехом, - написала Гульнара Орлова-Хаматнурова.
Фото со страницы Гульнары Орловой-Хаматнуровой
Сейчас Белого приютила одна семья. Но долго воркутинцы держать пса не смогут, так как есть свои животные. У Белого есть паспорт и прививки. Он добрый и аккуратный, любит гулять. Порода - сибирская лайка.
Фото со страницы Гульнары Орловой-Хаматнуровой
Если хотите стать для Белого хозяином, звоните по телефону 89129556096 (Люба).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бросили умирать: жители Емвы спасли сенбернара, который обгорел на пожаре
Нужны средства на лечение Бетховена (подробности)