Коми стала 14 в Национальном экологическом рейтинге

Коми потеряла позиции в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и Союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг по итогам лета 2020 года. Коми заняла в нем 14 место.

Рейтинг составляют на результатах анализа информационных сообщений о состоянии окружающей среды и мероприятиях, связанных с ней, в регионе. Экспертная группа выставляет оценки событию в трех сферах: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс), социум (социально-экологический индекс). Расчетами занимается информационно-аналитическая система. Места распределяют по итоговому индексу.

Первое место у Тамбовской области, второе у Белгородской области, третье у Республики Алтай. Первые два лидера не поменялись, а республика потеряла позиции: по итогам зимы у Коми было десятое место в рейтинге.

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