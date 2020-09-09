Прокуратура через суд требует отремонтировать участок дороги Визинга – Кажим

Треть ДТП 10 произошли на этом участке по причине ненадлежащего состояния дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Койгородского района в судебном порядке требует от ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми» провести ремонт участка автодороги Визинга – Кажим.

За 2018-2020 годы из тридцати случившихся на данном участке ДТП десять произошли по причине ненадлежащего транспортно-эксплуатационного состояния дороги.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что с 55 км по 136 км региональной автомобильной дороги Визинга – Кажим повсеместно имеются выбоины и неровности, несоответствующие госстандартам. Работы по ремонту и устранению повреждений трассы на протяжении длительного времени не проводились, сообщает прокуратура Коми.

Это создает угрозу безопасности движения. За 2018-2020 годы из 30 случившихся на данном участке ДТП 10 произошли по причине ненадлежащего состояния дороги.

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