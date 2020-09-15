В Коми за полгода совершили 514 преступлений в отношении детей

В Коми стали реже совершать преступления в отношении детей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Региональная прокуратура проанализировала ситуацию с преступностью в отношении несовершеннолетних в Коми. В первом полугодии официально зарегистрировано 514 криминальных посягательств в отношении детей и подростков. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 596 преступлений в отношении детей.

Больше половины преступлений (271) связаны с уклонением родителей от уплаты алиментов. Среди прочих: 65 краж, пять вымогательств, два грабежа и одно разбойное нападение. Кроме того, зарегистрировано 64 преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних, 60 преступлений против их половой неприкосновенности.

Среди всех криминальных посягательств 313 совершены родственниками несовершеннолетних (из них 271 – уклонение от уплаты средств на содержание), 56 – знакомым либо другом, а 124 деяния – неизвестными детям лицами. Согласно статистике, 39 преступлений в отношении несовершеннолетних были совершены на улице.

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