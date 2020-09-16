Начальником ОМВД по Усть-Вымскому району стал Вячеслав Титов

Фото пресс-службы МВД России по Коми

Министр внутренних дел Коми Андрей Сицский посетил с рабочим визитом Усть-Вымский район. Там он представил личному составу ОМВД нового начальника. Согласно приказу с 15 сентября текущего года руководителем отдела назначен подполковник полиции Вячеслав Николаевич Титов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Коми.

Вячеслав Титов. Фото пресс-службы МВД России по Коми

СПРАВКА

Вячеслав Николаевич Титов родился 5 января 1981 года в поселке Кажим Койгородского района. В 2004 году окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». До этого в 2001 году окончил столичное высшее педагогическое училище №1 по специальности «право и организация социального обеспечения», квалификация «юрист».

На службу в органы внутренних дел Вячеслав Титов пришел в октябре 2001 года, приступив к работе стажером по должности участкового уполномоченного милиции отделения по организации деятельности УУМ общественной безопасности ОВД Койгородского района. В районном ОВД Вячеслав Титов проработал до 2005 года, после чего перешел на службу в уголовный розыск ОВД Усинска. Затем с 2005 по 2006 годы – оперуполномоченный угрозыска Сыктывкара.

По май 2019 года Вячеслав Титов занимал различные должности в ОРЧ КМ по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности (по линии УР) МВД по Республике Коми (г.Сыктывкар), УУР МВД по РК, ОРЧ СБ МВД по РК (г.Сыктывкар). В мае 2019 года назначен заместителем начальника ОМВД России по Усть-Вымскому району – начальником полиции.

Имеет нагрудный знак «Лучший сотрудник криминальной милиции», медаль «За мужество и отвагу», медаль «За отличие в службе» 3 и 2 степени. В 2013 году нес службу на территории Северо-Кавказского региона.

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