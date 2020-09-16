Будущих пенсионеров Коми защитят новым законом

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Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) планируется запретить привлекать посредников при заключении договоров об обязательном пенсионном страховании. Распоряжение о внесении в Госдуму такого законопроекта подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Поправки, призванные защитить пенсионные накопления граждан, разработал Минтруд. Правительство одобрило их на заседании 10 сентября.

По правилам человек может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями – Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд, – один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, доход, накопленный с момента предыдущего перехода, теряется. Закон обязывает предупреждать граждан о таком риске. Однако агенты, которые работают на негосударственные пенсионные фонды, этой обязанностью часто пренебрегают. В результате граждане, решаясь на досрочный перевод средств, несут убытки.

Чтобы защитить накопления людей, в законопроекте предусмотрен прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными и негосударственными пенсионными фондами. Если человек захочет подать заявление о переводе накоплений, он должен будет сделать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность.

Федеральный закон также планируется дополнить положением о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом за исключением личного визита в ПФР.

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