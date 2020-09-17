Документы по строительству школы-сада в Усть-Ижме передали в министерство

Так школа выглядит в проекте

Пакет документов по строительству школы - сада в Усть-Ижме передали в министерства региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

Вчера администрация Ижемского района предоставила пакет документов по объекту «Строительство школы - детского сада в д. Усть-Ижма» в министерство образования региона для включения в адресную инвестиционную программу. После согласования с министерствами образования и строительства региона вопрос рассмотрят на заседании бюджетной комиссии.

Напомним, проектно-сметная документация по строительству школы-сада в деревне Усть-Ижма получила положительное заключение государственной экспертизы 7 сентября. Из бюджета муниципалитета на подготовку ПСД было направлено более двух миллионов рублей. При разработке проектной документации использовался типовой проект школы-сада в селе Покровка Алтайского края. Кирпичное здание школы-сада рассчитано на 90 ученических мест с дополнительным блоком для 40 дошколят.

Столовая, спортзал, игровые комнаты, просторные кабинеты – проект предусматривает обязательное оснащение помещений мебелью, современным учебным и спортивным оборудованием. Пришкольная территория будет полностью благоустроена: там сделают спортивные площадки для гимнастики, волейбола и бадминтона, футбольное поле, круговая беговая дорожка.

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