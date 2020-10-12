В Коми детский лагерь «Гренада» превратится в госпиталь для пациентов с COVID-19

В Коми детский лагерь превратят в госпиталь для ковидных больных, сообщил глава Коми Владимир Уйба в ежедневном видеообращении. Мера вынужденная, потому что иссякает коечный фонд из-за непростой ситуации с коронавирусом в регионе.

Еще 11 октября Владимир Уйба сообщал, что из 1800 койко-мест 1400 уже заняты пациентами с коронавирусом. Ситуация на 12 октября по-прежнему не радует: уже 1556 зараженных занимают койки под людей с COVID-19. Именно поэтому власти превратят «Гренаду» в ковидный госпиталь для легких пациентов. Отметим, что он находится в 35 километрах от Сыктывкара в живописном месте недалеко от деревни Парчег.

- Если ситуация будет развиваться по такому же сценарию и дальше, нам придется задействовать второй резерв. Это снова создавать госпиталь на базе спортивной школы № 2 в Сыктывкаре. Как бы мне не хотелось этого делать, но если мы и этим не остановим рост заболевших, то следующим шагом придется вводить жесткие карантинные ограничения, - говорит Владимир Уйба.

В заключение глава Коми отметил, что новые случая заражения — результат беспечного отношения жителей Коми к коварному вирусу. Люди, перестающие носить маски в общественных местах, забывшие об антисептиках, становятся легкой добычей для COVID-19.

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