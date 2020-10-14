Ухтинцы просят отремонтировать «лестницу в травмпункт»

Фото: портал «Активный регион».

Второй год подряд администрация Ухты обещает отремонтировать лестницу от трех корпусов дома № 17 по пр. Космонавтов к дублирующей дороге, жалуются жители на портале «Активный регион».

Центральные лестницы находятся в аварийном состоянии: правая (относительно проезжей части проспекта Космонавтов) вообще не используется, в силу почти полного разрушения. На левой отсутствуют верхние ступени, на всех остальных отстают все металлические уголки.

«При любых осадках лестница становится не просто травмоопасна, но и опасна для жизни! Второй год подряд администрация МОГО "Ухта" расписывается в своем бессилии и не может решить вопрос с финансированием и производством ремонтных работ. Стыд, да и только!», - пишут жители.

Администрация отвечает менее эмоционально. И это понятно: не они же ходят по этим ступеням. Да и мало ли таких, все будет по графику.

«Добрый день! Все поступающие в администрацию обращения и замечания по содержанию объектов внешнего благоустройства направляются в адрес МКП «Ухтаспецавтодор», как балансодержателю объектов, для принятия мер по их устранению. По информации предприятия, ремонт лестницы у д. 17 по пр. Космонавтов внесен в план ремонта объектов внешнего благоустройства на 2021 год и будет проведен в летний период».

«КП-Коми» знает уже немало примеров, когда жителям удавалось решать нерешаемые, казалось бы, проблемы через портал «Активный регион». Желаем вам удачи!

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