В Коми врачам в борьбе с COVID-19 начали помогать студенты медицинских вузов и колледжей

На борьбу с коронавирусом наравне с медиками вышли студенты медицинских колледжей, рассказал глава Коми Владимир Уйба во время традиционного видеообращения.

Сложная эпидемиологическая ситуация вынуждает прибегнуть к помощи будущих медиков. Так, Сыктывкарский медколледж уже направил 25 студентов-волонтеров в поликлиники и больницы Сыктывкара, Эжвы, Усть-Вымского и Корткеросского районов. Медикам Печорской ЦРБ помогают 17 студентов Промышленно-экономического техникума. Совсем скоро врачей поддержат и студенты Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.

- Я искренне благодарю всех ребят, которые еще не закончили учебу, но уже работают на передовой, чем оказывают нам всем огромную помощь, - подытожил Владимир Уйба.

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