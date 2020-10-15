Хранителя лесов в Печоро-Илычском заповеднике поймали на приписках

Из материалов проверки следует, что директор фирмы-подрядчика воспользовался доверительными отношениями с директором учреждения и организовал направление в администрацию заповедника актов с включенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ по выявлению лесных пожаров на сумму свыше 1,4 млн рублей. Фото: Оксана Ольшанская.

Печорская природоохранная прокуратура выявила крупные приписки в Печоро-Илычском заповеднике, сообщает Комитет спасения Печоры.

На период пожароопасных сезонов 2018 и 2019 годов администрация заключила два госконтракта с ООО «Северный Урал» на авиапатрулирование особо охраняемой территории площадью 721,3 тыс. гектаров.

Из материалов проверки следует, что директор фирмы-подрядчика воспользовался доверительными отношениями с директором заповедника. Он представил в администрацию акты с включенными в них недостоверными сведениями о выполнении работ по выявлению лесных пожаров на сумму свыше 1,4 млн рублей. Введенные в заблуждение сотрудники заповедника перечислили указанную сумму на счет ООО «Северный Урал».

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. В итоге МВД по Коми возбудило в отношении директора подрядной фирмы уголовное дело по мошенничеству, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

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