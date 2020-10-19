В Коми нашли школьников, которые сожгли венки на памятнике ВОВ

Фото - скриншот с видео

В Печоре разыскали группу подростков, которые сожгли траурные венки на вечном огне мемориала «Никто не забыт». Видеоролик с последствиями вандализма сняли местные жители, после чего разместили в Сети. 19 октября злоумышленников нашли - ими оказалось школьники.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, вандалами оказались школьники 11 и 12 лет. Установлено, что во время прогулки на площади приятели подошли к Вечному огню, где 11-летний подросток столкнул венок в чашу памятника, а затем вытащил горящую конструкцию на тротуарную плитку. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Оба школьника ранее неоднократно попадали в поле зрения полицейских и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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Поэтому местные жители запускают дежурства (подробности).